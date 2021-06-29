Медведей начали считать в Смоленской области. Фото: Павел КЛОКОВ

Департамент лесного хозяйства напоминает о начале сезона охоты на территории Смоленской области на медведя бурого. В регионе он начнется с 1 августа и завершится 31 декабря 2021 года.

- Прием заявлений будет осуществляться только после подписания Указа Губернатора Смоленской области «О лимитах добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2021 года до1 августа 2022 года на территории Смоленской области». В настоящее время идет работа по согласованию лимитов добычи охотничьих ресурсов на предстоящий сезон, - сообщили в департаменте.

Уточнить информацию о подписании Указа можно по телефону 35-77-56.

Ранее "КП" писала, что 36 тысяч саженцев голубики посадят в Смоленской области. 52 гектара земли выделят для нового производства.