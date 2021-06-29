Смолянин угнал машину знакомого, чтобы доехать до Санкт-Петербурга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Угонщик оказался знакомым мужчины. После рассылки ориентировок машину нашли под Санкт-Петербургом. – Сотрудники уголовного розыска проверили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что автомобиль едет в Псковскую область, – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. – Во время задержания знакомый хозяина признался, что знал, где потерпевший хранит ключи, взял их и уехал на его машине, так как ему нужно было добраться до Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее "КП" писала, что маршрутка попала в серьезное ДТП в Смоленске. Автобус выбросило с дороги на обочину.