Полиция ищет свидетелей ДТП с двумя погибшими в Смоленской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ДТП произошло на участке трассы "Москва-Минск". 18 июня водитель грузовика Isuzu на большой скорости въехал в заднюю часть LADA Vesta. По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, 73-летняя женщина, водитель «Весты» скончалась на месте, пассажир этой же машины, мужчина 1944 года рождения, умер в больнице.

Водитель фуры госпитализирован, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее "КП" писала, что смолянин угнал машину знакомого, чтобы доехать до Санкт-Петербурга. Вора нашли по камерам.