Холодную воду отключат 1 июля на улице Багратиона в Смоленске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение воды запланировано 1 июля с 09.30 до 18.00 в домах №№4, 7а, 8/1, 13, 15, 15а, 15в, 17, 19, 21, 21а, 25. Перебои с ресурсом связаны с технологическим переключением на новую линию.

- Подвоз воды будет организован по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды, - предупреждают в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Горводоканал.

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