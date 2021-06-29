Более 46 тонн нелегальных яблок и томатов уничтожили в Смоленской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Смоленской таможни задержали граждан Беларуси, перевозивших 26,7 тонн яблок и 20,12 тонн томатов без сопроводительных документов. Перевозчики ехали в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Нарушителей привлекли к административной ответственности, а нелегальную продукцию уничтожили путем предварительного измельчения.

Ранее "КП" писала, что с 1 августа открывается сезон охоты на медведей. В настоящее время идет работа по согласованию лимитов добычи охотничьих ресурсов на предстоящий сезон.