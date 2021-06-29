Заросли борщевика ликвидировали после обращения смолян. Фото: Алексей ФОКИН

Жители деревни Михновка Смоленского района пожаловались в соцсетях на заросли борщевика. По словам смолян, опасным сорняком зарастает не только обочина дороги, но и территория у Аллеи Памяти. На сообщение о проблеме обратил внимание ЦУР Смоленской области, который передал информацию в местные органы власти. Вскоре заросли борщевика ликвидировали, местная администрация отчиталась о проведении работ.

Ранее "КП" писала, что дорогу Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново отремонтируют к концу года. Сейчас работы идут в районе деревни Новоспасское.