Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 17:07

Заросли борщевика ликвидировали после обращения смолян

Ядовитое растение захватывает все большие территории области
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заросли борщевика ликвидировали после обращения смолян.

Заросли борщевика ликвидировали после обращения смолян.

Фото: Алексей ФОКИН

Жители деревни Михновка Смоленского района пожаловались в соцсетях на заросли борщевика. По словам смолян, опасным сорняком зарастает не только обочина дороги, но и территория у Аллеи Памяти. На сообщение о проблеме обратил внимание ЦУР Смоленской области, который передал информацию в местные органы власти. Вскоре заросли борщевика ликвидировали, местная администрация отчиталась о проведении работ.

Ранее "КП" писала, что дорогу Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново отремонтируют к концу года. Сейчас работы идут в районе деревни Новоспасское.