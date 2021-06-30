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Здоровье30 июня 2021 8:15

Более 4600 смолян находятся под медицинским наблюдением

3504 человека в регионе находятся на самоизоляции из-за коронавируса
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В региональном Роспотребнадзоре рассказали об эпидситуации в регионе.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали об эпидситуации в регионе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в Смоленской области сутки ранее под медицинским наблюдением находились 4 652 человека, из них 3 504 в режиме самоизоляции, 1148 в стационаре.

С 67517 человек медицинское наблюдение уже снято. А лабораторных исследований в связи с медицинскими и эпидемиологическими показаниями проведено 452062.

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