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Происшествия30 июня 2021 8:24

Авиационную бомбу обнаружили и уничтожили в Смоленской области

Взрывоопасный предмет находился в Руднянском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В регионе обнаружена авиационная бомба. Фото: Пожарно-спасательный центр.

В регионе обнаружена авиационная бомба. Фото: Пожарно-спасательный центр.

Как сообщили в пресс-службе регионального Пожарно-спасательного центра, специалисты ведомства зафиксировали взрывоопасный предмет, сохранившийся со времён ВОВ. О находке сообщили жители Руднянского района 28 июня.

Авиационная бомба ФАБ-50 в количестве 1 шт. была уничтожена специалистами отряда спецработ.

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