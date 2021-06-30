Смолянам напомнили о профилактике заболевания коронавирусной инфекцией

В облцентре продолжается рост числа заражений COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Разъяснительная работа среди населения об основных правилах профилактики заболевания была проведена активами ТОС в разных районах города. Особое внимание было уделено пожилым людям.

«Соблюдение личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты в местах массового посещения, в общественном транспорте, а также вакцинация - позволят снизить рост уровня заболеваемости», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП» писала о том, что в связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой, в регионе введена обязательная вакцинация для сотрудникав предприятий торговли, общепита, транспорта, образования, здравоохранения, сферы услуг, спорта, организаций социального облуживания населения и ряда других.