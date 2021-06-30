Под Смоленском нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти

Тело мужчины с переломленным черепом нашли в его собственном доме. Фото: Пресс-служба регионального УМВД.

В деревне Ладыжицы Смоленского района обнаружили тело мужчины с переломленным черепом. Страшную находку сделали 20 июня в доме 21 по улице Советская.

Погибшим оказался местный житель 1944 года рождения Романенков Павел Иванович. Предварительная давность наступления смерти – около полутора месяцев.

«21 июня 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Просьба ко всем, кто располагает представляющей интерес информацией об обстоятельствах убийства Романенкова П.И., сообщить в любое время по телефонам: 102, 8 (4812) 77-31-84, 77-33-38, 77-35-86, 8-999-159-01-42», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

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