Молодая мать из Смоленска предстанет перед судом за издевательства над ребёнком

Смолянка предстанет перед судом за жестокое обращение с ребёнком.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
29-летняя мама из Вязьмы Смоленской области предстанет перед судом за издевательства над своим ребёнком. Женщина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
О вопиющем случае стало известно еще осенью 2020 года: подруга обвиняемой опубликовала аудиозапись разговора, в котором мать признавалась в ужасающих методах воспитания.
«Следственными органами установлено, что мать годовалого ребенка ненадлежащим образом исполняла обязанности по его воспитанию, систематически ругалась и применяла к нему физическое воздействие»,— утончили в прокуратуре области. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.
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