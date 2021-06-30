Смоленская прокуратура начала проверку после игр детей на крыше

Прокуратура назначила проверку из-за опасных игр детей на крыше. Фото: podslushanosmolensk.

На проспекте Гагарина в Смоленске горожане зафиксировали опасные игры детей на крыше дома №39. По мнению смолян, это не то место, куда стоит пускать детей, так как это крайне опасно для жизни и здоровья.

«По данному факту прокурором области дано поручение прокуратуре Промышленного района Смоленска провести проверку соблюдения требований федерального законодательства», — рассказали пресс-службе региональной прокуратуры.

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