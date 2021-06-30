В теплице Зеленстроя выращено 100 тысяч растений для смоленских клумб. Фото: smoladmin.ru.

В теплицах Зеленстроя выращивается рассада для цветников городских клумб. Объем выращиваемых растений увеличивается с каждым годом, рассказали в пресс-службе городской администрации. В этом сезоне подготовлено порядка 100 тысяч единиц рассады.

«В теплице созданы все необходимые условия. Семена либо закупаются, либо собираются осенью с существующих цветников. Зимой их начинают выращивать, затем пикируют, а весной они переезжают на городские клумбы. Также на территории выращивают и многолетние растения, например пузыреплодник, хвойные туи, самшит», - добавили в мэрии.

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