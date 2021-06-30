1 июля в Смоленской области вновь будет жарко. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Завтра, 1 июля, в Смоленске и области снова ожидается жаркая погода. Судя по данным синоптиков, жители региона вновь смогут отдыхать на водоемах.

День ожидается облачным с прояснениями, осадков не будет, ночью может быть дождь и гроза.

Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +26°C…+28°C. Ветер будет 3-8 м/с.

Ранее «КП» писала о том, что в теплице Зеленстроя выращено 100 тысяч растений для смоленских клумб. После того, как они окрепнут, их пересадят в городскую черту.