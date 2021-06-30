Два пункта весогабаритного контроля установят в Смоленской области. Фото: Смоленскавтодор.

В пресс-службе «Смоленскавтодора» сообщили, что в регионе установят два автоматических рунета весогабаритного контроля.

Устройства позволят взвешивать и определять размеры транспортных средств без их остановки. Комплексы будут в круглосуточном режиме следить за трафиком и выявят автомобили, движущиеся с нарушением весовых и габаритных параметров.

Автоматические пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах М1 «Беларусь»-Хмелита-Холм-Жирковский-Яковлево в Холм-Жирковском районе и Витязь-Духовщина-Белый-Нелидово в Духовщинском районе.

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