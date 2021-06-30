Больше половины железнодорожников МЖД прошли вакцинацию против Covid-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Московской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции «Covid-19». На сегодняшний день первым компонентом отечественной двухкомпонентной вакцины «Спутник V» привиты 45436 работника столичной магистрали, что составляет 60,5% от общего числа сотрудников МЖД. Вторым компонентом вакцинированы 40834 человека.

В первую очередь прививку делают сотрудники, обеспечивающие безопасность движения поездов - проводники пассажирских вагонов, диспетчеры, локомотивные бригады, представители инфраструктурного комплекса.

На МЖД в учреждениях сети «РЖД-Медицина» действует 31 пункт вакцинации. В них прививку могут поставить не только работники железнодорожного транспорта, но и все жители, прикрепленные к данным лечебным учреждениям (по полису ОМС). Так, в Москве получить вакцину можно в поликлинике Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», в клинической больнице им. Н.А. Семашко и в ее поликлинических отделениях на станциях Лосиноостровская и Перово. Вакцинация организована в железнодорожных медицинских учреждениях в Туле, Узловой, Смоленске, Рязани, Брянске, Калуге, Рыбном, Вязьме, Ожерелье, Орле, Курске.

Кроме того, в Москве железнодорожники могут получить вакцину в медпунктах Казанского, Ярославском и Курского вокзалов, на новом вокзале Восточный, а также на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2.