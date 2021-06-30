Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2021 17:02

Жители Смоленской области показали Владимиру Путину затопленную дорогу

Обращение горожане отправили на «Прямую линию»
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Смоленской области показали Владимиру Путину затопленную дорогу. Фото: «Прямая линия».

Жители Смоленской области показали Владимиру Путину затопленную дорогу. Фото: «Прямая линия».

В деревне Алексеевка Гагаринского района Смоленской области талые весенние воды затопили дорогу. Об этом смоляне сообщили президенту в надежде получить помощь.

Во время прямой линии президент сообщил, что к 2024 году половина дорог в регионах будет отремонтирована и приведена в соответствующее состояние.

Читай также: Два пункта весогабаритного контроля установят в Смоленской области. Работы пройдут в рамках реализации проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».