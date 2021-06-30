Жители Смоленской области показали Владимиру Путину затопленную дорогу. Фото: «Прямая линия».

В деревне Алексеевка Гагаринского района Смоленской области талые весенние воды затопили дорогу. Об этом смоляне сообщили президенту в надежде получить помощь.

Во время прямой линии президент сообщил, что к 2024 году половина дорог в регионах будет отремонтирована и приведена в соответствующее состояние.

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