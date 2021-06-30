Добрая сила «Красной гвоздики»

Фото пресс–службы администрации Смоленской области.

В канун Дня памяти и скорби губернатор Алексей Островский присоединился ко Всероссийской акции «Красная гвоздика», участие в которой он принимает в течение последних нескольких лет. Организатором проекта выступает благотворительный фонд «Память поколений» в сотрудничестве с «Волонтерами Победы».

Эмблемой акции выбрана красная гвоздика – цветок стал символом реальной помощи ветеранам боевых действий. Все желающие могут сделать пожертвование на любую приемлемую для них сумму, приобретая значок в виде красного цветка. Вырученные средства организаторы направляют на покупку лекарств, медицинского оборудования, оплату сложных операций и иные виды адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий в «горячих точках», контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирии. «Считаю участие в этой акции своей обязанностью и гражданским долгом. Убежден, что в данном случае мы можем не только вновь выразить благодарность нашим глубокоуважаемым ветеранам и сказать спасибо за их неоценимый подвиг, но и оказать реальную практическую помощь, почувствовать свою причастность к важному и нужному делу», – отметил глава региона. За время существования акции более 15 тысяч ветеранов получили медпомощь на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. Губернатор обратился к смолянам с призывом последовать его примеру и принять участие в акции «Красная гвоздика». «Призываю посильным для вас вкладом поддержать этот проект – вместе мы сможем помочь большему количеству ветеранов. Ведь мы перед ними в неоплатном долгу. И это самое малое, что мы можем сделать для тех, кому обязаны своей жизнью и мирным небом над головой», – подчеркнул Алексей Островский. В Смоленской области помочь ветеранам и приобрести значки с символом акции можно в гипермаркете «Лента», а также на сайтах популярных интернет - магазинов Wildberries и OZON.