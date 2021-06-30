В пешей доступности

Ее построят в одном из густонаселенных и быстрорастущих микрорайонов Смоленска – Королевке. В этом учреждении здравоохранения смогут получать медицинскую помощь и взрослые, и дети.

Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Исходя из того, что Королевка в последние годы активно застраивается, на повестке дня остро стоит проблема оказания медицинской помощи по месту жительства. «Ближайшие учреждения здравоохранения, куда могут обратиться жители микрорайона и где они сейчас получают медицинские услуги, находятся на улицах Толмачева и Котовского (детские поликлиники №5 и 6). Взрослые – на улице Фрунзе (поликлиника №7) и в микрорайоне Королевка (клиника «Медекс-Смоленск»). Именно поэтому мы приняли решение строить здесь поликлинику. Общая планируемая численность населения, которая будет в ней обслуживаться, составит около 60 тысяч человек, в том числе почти 50 тысяч – это взрослые и более 10 тысяч – дети», – рассказал о планах глава региона. Уже известно, что в дополнение к основным специальностям – педиатру и терапевтам – здесь будут вести прием аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед. Также в поликлинике можно будет получить консультацию детского кардиолога, детского уролога-андролога, детского хирурга и детского эндокринолога. На данный момент уже подготовлена необходимая проектно-сметная документация, идет формирование пакета документов для заключения контракта на первый этап строительства (здание будет пятиэтажным). По словам главы региона, строительные работы начнутся уже в этом году. И согласно планам новая поликлиника откроет свои двери в 2024 году.