Более 440 смолян пострадали от укусов клещей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период с 17 по 23 июня в медучреждения Смоленской области с укусами обратились 63 человека, 20 из них – дети, поделилось результатами мониторинга управление Роспотребнадзора по Смоленской области. Всего с начала года пострадало 282 взрослых и 162 ребёнка. На данный момент исследовано 469 клещей, в 19 случаях обнаружены возбудители болезни Лайма и в 3 – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека. Уже определены территории населенных пунктов, в том числе и летние оздоровительные организации, где планируют провести акарицидную обработку.

Ранее "КП" писала, что в теплице Зеленстроя выращено 100 тысяч растений для смоленских клумб. После того, как они окрепнут, их пересадят в городскую черту.