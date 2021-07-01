В Смоленске чиновник задержан за взятку в размере 300 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СУ СК по Смоленской области.

37-летнего начальника отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания задержали в Смоленске. По информации следствия, с 2017 по 2021 годы чиновник администрации Промышленного района получил от ИП около 300 тысяч рублей за содействие в незаконной торговле.

Против него возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении под стражу. Также следователи провели обыск в помещениях администрации и по месту жительства подозреваемого, изъяли некоторые документы. Расследование продолжается.

Ранее "КП" писала, что жители Смоленской области показали Владимиру Путину затопленную дорогу. Обращение горожане отправили на «Прямую линию».