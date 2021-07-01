17 млн рублей направят на реконструкцию теплотрассы на улице 25 Сентября в Смоленске

Более 200 метров теплосети заменят на улице 25 Сентября в Смоленске. Фото: смоленский филиал ПАО «Квадра».

«Квадра» заменит более 200 метров теплосети на улице 25 Сентября. Вместо старых труб на участке появятся современные с пенополиуретановой изоляцией и сроком службы более 30 лет. Замена будет стоить примерно 17 млн рублей.

– Участок теплосети на ул. 25 Сентября – один из ключевых в теплоснабжении города. Его реконструкция повысит качество теплоснабжения Ленинского и Промышленного районов, – сказал управляющий директор филиала Андрей Кулаев.

Ранее здесь уже заменили почти 4 км трубопроводов, по итогам ежегодных гидравлических испытаний не зафиксировано ни одного прорыва.

Ранее "КП" писала, что два пункта весогабаритного контроля установят в Смоленской области. Работы пройдут в рамках реализации проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».