В Смоленске 1 июля воздух прогреется до +28. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно прогнозам Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», весь день 1 июля будет светить солнце. Воздух прогреется до +28°C, осадков не ожидается. Но уже в пятницу, 2 июля, ее сменит небольшой дождь. А выходные обещают пасмурные.

1 июля температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +26°C…+28°C. Ветер - 3-8 м/с.

Ранее "КП" писала, что более 440 смолян пострадали от укусов клещей. В 19 случаях обнаружены возбудители болезни Лайма.