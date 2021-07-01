Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 9:59

Незаконные гаражи, ларек и ограждение снесут в Смоленске до 9 июля

Администрация требует владельцев демонтировать объекты немедленно
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Незаконные гаражи, ларек и ограждение снесут в Смоленске до 9 июля.

Незаконные гаражи, ларек и ограждение снесут в Смоленске до 9 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники администрации города Смоленска в очередной раз выявили незаконно установленные строения. На улице Шевченко возле жилого дома № 78 расположены пять металлических гаражей разной площади, на улице Генерала Коновницына рядом с домом №6 – металлическое ограждение длиной 19,3 метра, на улице Твардовского возле дома №22 – нестационарный торговый ларёк.

Владельцев предупреждают, что строения необходимо снести до 9 июля 2021 года или они будет демонтированы сотрудниками специализированной организации.

Ранее "КП" писала, что 17 млн рублей направят на реконструкцию теплотрассы на улице 25 Сентября в Смоленске.