Незаконные гаражи, ларек и ограждение снесут в Смоленске до 9 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники администрации города Смоленска в очередной раз выявили незаконно установленные строения. На улице Шевченко возле жилого дома № 78 расположены пять металлических гаражей разной площади, на улице Генерала Коновницына рядом с домом №6 – металлическое ограждение длиной 19,3 метра, на улице Твардовского возле дома №22 – нестационарный торговый ларёк.

Владельцев предупреждают, что строения необходимо снести до 9 июля 2021 года или они будет демонтированы сотрудниками специализированной организации.

Ранее "КП" писала, что 17 млн рублей направят на реконструкцию теплотрассы на улице 25 Сентября в Смоленске.