Гараж и машина Skoda Octavia сгорели ночью в Рославле. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло около пяти утра 1 июля. Хозяева частного дома на 5-ом Пролетарском переулке проснулись от громкого треска, раздававшегося с улицы. Они выбежали во двор и увидели, что в гараже загорелся их автомобиль Skoda Octavia. Пламя было такой силы, что быстро перекинулось на деревянное строение.

– Прибывшие пожарные потушили огонь, но спасти иномарку и гараж не удалось, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. – По какой причине произошел пожар пока не установлено.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске чиновник задержан за взятку в размере 300 тысяч рублей. Скандал разгорелся вокруг незаконной торговли в Промышленном районе города.