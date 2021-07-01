Смолянам дали ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С введением обязательной вакцинации, возникло множество вопросов, касающихся прививки. Центр управления региона по Смоленской области рассказал всё, что необходимо знать.

В первую очередь, жителей области интересует где и как можно привиться от коронавируса. Предварительная запись осуществляется через портал Госуслуг, также можно обратится в поликлинику очно или записаться по номеру 122. Помимо этого, в городе работают мобильные пункты на территории ТЦ Макси и МФЦ (в Промышленном районе г. Смоленска).

Вакцинация проводится с 18 лет, наличие антител не является противопоказанием к проведению. Никаких предварительных анализов, в том числе тест ПЦР, сдавать не нужно. Медицинский работник проведёт стандартный осмотр непосредственно перед прививкой.

Эффективность вакцины, по мнению ВОЗ, составляет 91-95%. При этом она обеспечивает полную защиту от тяжелого протекания болезни и летальных исходов. Противопоказания к вакцинам против COVID-19 схожи с любыми другими вакцинами. В течение 1-2 дней у привитых может наблюдаться повышение температуры (иногда до 38-39 градусов), мышечные и суставные боли, слабость, головная боль. Это абсолютно нормальная реакция организма.

Привиться необходимо всем группам населения, подлежащих массовой вакцинации. В противном случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия.

Ранее "КП" писала о медучреждениях, в которых можно пройти вакцинацию.