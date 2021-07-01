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Общество1 июля 2021 14:40

Прайс на размещение агитационных материалов

Источник:kp.ru
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Опубликован Прайс на размещение агитационных материалов.

Опубликован Прайс на размещение агитационных материалов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ООО «Брянский печатный двор» в соответствии с требованиями статьи 64 («Общие условия доступа политических партий, кандидатов к средствам массовой информации») Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» сообщает о готовности редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании для проведения предвыборной агитации при проведении избирательной кампании на платной основе перед выборами депутатов Госдумы восьмого созыва, которые должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сведения об условиях и размере оплаты размещения агитационных материалов и проведения агитационных мероприятий в таблице ниже.

Прайс на размещение агитационных материалов.

Прайс на размещение агитационных материалов.