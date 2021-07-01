Опубликован Прайс на размещение агитационных материалов. Фото: Иван МАКЕЕВ

ООО «Брянский печатный двор» в соответствии с требованиями статьи 64 («Общие условия доступа политических партий, кандидатов к средствам массовой информации») Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» сообщает о готовности редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании для проведения предвыборной агитации при проведении избирательной кампании на платной основе перед выборами депутатов Госдумы восьмого созыва, которые должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сведения об условиях и размере оплаты размещения агитационных материалов и проведения агитационных мероприятий в таблице ниже.