4 дополнительных пункта вакцинации открыты в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Заболеваемость в Смоленской области продолжает активно расти. Чтобы остановить пандемию, говорят в профильном департаменте, жителям необходимо выработать коллективный иммунитет. По оперативным данным, ежедневно в медучреждения записываются более тысячи смолян. В связи с увеличением числа обращений, в регионе развернули ещё 4 дополнительных пункта вакцинации.

На Киселёвском рынке с 1 по 2 июля, с 5 по 9 июля, с 12 по 16 июля, с 19 по 23 июля, а также с 26 по 30 июля будут работать мобильные бригады с 16:00 до 19:00 часов и 3, 10, 17, 24, 31 с 10:00 до 16:00.

На входе в Реадовский парк 4 июля, 18, 25 и 1 августа запланирована вакцинация населения с 10:00 до 16:00 часов.

С 5 июля медицинские работники будут принимать ежедневно с 12:00 до 18:00 в ТЦ “Мануфактура” на 3 этаже. 11 июля с 10:00 до 16:00 мобильный пункт вакцинации будет установлен на парковке ТЦ “Байкал”.

Ранее смолянам дали ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинации. Центр управления региона по Смоленской области рассказал всё, что необходимо знать.

Также "КП" собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 1 июля. Выявлено 253 случая заражения за сутки.