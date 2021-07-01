Пять районов Смоленской области смогут реализовать свои соцзначимые проекты. Фото: Андрей Смирнов.

Форум организован депутатами фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе. На проектный конкурс заявились 17 муниципальных образований региона, пять из них получат финансирование от «Смоленского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития».

Ключевая задача «Муниципальных инициатив» – помочь активистам на местах реализовать свои идеи по развитию малой Родины.

Депутаты фракции «Единая Россия» Сафоновского Совета депутатов хотят сохранить историю города – установить барельеф шахтерам на стене Дома культуры в поселке Горный.

Более 70 лет назад на территории муниципалитета появились первые шахты по добыче угля и рабочий городок, который позже перерос в районный центр. В конце августа сафоновцы-шахтеры будут отмечать свой профессиональный праздник.

Пять районов Смоленской области смогут реализовать свои соцзначимые проекты. Фото: Андрей Смирнов.

К Стене памяти в Караваевском сельском поселении Сычевского района жители приходят почтить предков, трагически погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал создали почти 30 лет назад, и сейчас он нуждается в ремонте. Эту работу инициировали сельские депутаты-единороссы. Необходимо провести работы по обновлению начертанных имен 109 солдат, отреставрировать постамент, установить ограду и новое надгробие на братской могиле.

«Наш проект - это дань уважения героям-землякам, которые погибли за свободу и счастье нашего народа», - рассказали во время форума.

Сразу три инициативных группы просили поддержать проекты по благоустройству спортивных и развлекательных площадок для детей и взрослых.

О спортплощадке мечтают жители деревни Соболево Монастырщинского района. На территории школы планируют разместить качели, карусели и спортинвентарь. «Сейчас все спортивные и игровые объекты находятся далеко от поселения, и детям трудно туда добираться. Наш проект решит эту проблему», - пояснили активисты.

В Велижском районе хотят оборудовать спортплощадку в деревне Беляево. В планах – установить турник, тренажеры и гимнастический комплекс. Уже в этом году здесь планируют проводить соревнования и тематические акции.

Проект площадки, которой раньше не было, представили и жители деревни Болтутино Глинковского района. Ее хотят разместить на территории детского сада «Чебурашка».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе, модератор форума Николай Дементьев поблагодарил районы за активность и желание сделать место, где живут земляки лучше. «Все представленные инициативы мы поддерживаем», – резюмировал он.

Руководитель регионального исполкома партии Артем Малащенков призвал все муниципальные образования принять участие в проектном форуме следующего года.

Представленные проекты районов удастся реализовать уже в 2021 году.