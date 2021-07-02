Строительство детской площадки для детей с аутизмом началось в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В начале 2021 года городская администрация проводила онлайн-голосование, в результате которого местом для установки был выбран парк «Соловьиная роща». При постройке уникальной площадки учтут все потребности детей с ограниченными возможностями. По периметру будут расположены качели, лабиринты, тоннели и конструкции для лазания. Все объекты будут находиться на достаточном расстоянии, чтобы дети не мешали друг другу. Наличие зелени, защитного покрытия и ограждения тоже будет предусмотрено. Строительство планируют закончить к началу августа.

Ранее "КП" писала, что пять районов Смоленской области смогут реализовать свои соцзначимые проекты. Об этом стало известно во время форума «Муниципальная инициатива».