Аварийный мост в Гагарине отремонтируют к сентябрю. Фото: паблик "Главное в Гагарине".

Состояние дорог в регионах стало самой популярной темой, которую поднимали жители страны в ходе Прямой линии с президентом России. Смоляне обратили внимание на аварийное состояние моста в деревне Алексеевка Никольского сельского поселения Гагаринского района. По словам местных жителей, при переходе через реку Большая Гжать вода поднимается настолько высоко, что может затопить основную часть дороги. Во время паводка деревянным мостом невозможно пользоваться.

После обращения, решением проблемы занялись СК РФ по Смоленской области и местные власти. Глава Гагаринского района Роман Журавлев сообщил, что переход отремонтируют к сентябрю, а во избежание аварийный ситуаций, дорога будет перекрыта на время работ.

Ранее "КП" писала, что 41 межквартальный проезд отремонтируют в Смоленске. Местные жители неоднократно жаловались на качество дорог.