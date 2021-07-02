Режиссера клипов МакSим похоронили в Смоленской области. Фото: Facebook

Траурная церемония прошла 1 июля в деревне Черепово Смоленской области. Организацией похорон занимались брат Шатрова и его сын Пётр, на прощании присутствовали только близкие родственники и коллеги. Известный клипмейкер скончался в возрасте 45 лет от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.

– Тело Вадима мы перевезли для захоронения в Смоленскую область, деревню Черепово Хиславичского района. Вадим похоронен рядом со своей мамой, которая также умерла от COVID-19 несколько месяцев назад. Так решила семья, – поделилась информацией с одним из изданий подруга покойного.

Шатров работал со многими звёздами отечественного шоу-бизнеса, включая певиц Алсу, МакSим и группу «Сплин».

Ранее "КП" писала, что Вадим Шатров, режиссер клипов МакSим умер 29 июня 2021 года.