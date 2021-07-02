Фракция «Единая Россия» поддержит предложения по изменению бюджета города Смоленска.

На заседании фракции поддержали изменения в бюджет города. Поправка предусматривает увеличение казны областного центра более чем на 400 миллионов рублей – 350 из них – безвозмездные поступления из бюджета региона.

Собственные доходы Смоленска вырастут на 67 миллионов рублей. Это стало возможным за счет перехода на упрощенную систему налогообложения плательщиков, роста доходов от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также в связи с увеличением количества обращений на приобретение в собственность земельных участков под производственные, коммунальные и торгово-бытовые объекты.

Проект решения, который будет рассматриваться сегодня на сессии, предполагает увеличение финансирования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

«Программа масштабная и актуальная, мы видим, насколько комфортнее становится передвигаться по городу, и субсидия пойдет на оплату выполненных работ. Также дополнительные средства удастся направить на решение острых социальных вопросов, что всегда крайне важно», - рассказал Павел Самусенко.

Например, в школе №1 города Смоленска планируют подготовить кабинет для обучения детей с расстройствами аутистического спектра: приобретение специальной мебели, учебного и компьютерного оборудования для обеспечения качественного образования особенных детей.

Предварительно вопрос был проработан планово-бюджетной комиссией, которая рекомендует Смоленскому городскому Совету внести изменения в городской бюджет.

«Фракция «Единая Россия» будет голосовать на сессии «за», - подчеркнул сразу после заседания заместитель руководителя фракции Павел Самусенков.