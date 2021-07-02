Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 10:31

Большую свалку начали ликвидировать в центре Смоленска

Городские службы вывезли около 900 кг мусора
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Большую свалку начали ликвидировать в центре Смоленска. Фоо: региональный оператор ТКО Смоленской области.

Большую свалку начали ликвидировать в центре Смоленска. Фоо: региональный оператор ТКО Смоленской области.

Работы начались 30 июня на улице Городок Коминтерна в районе ГСК «Коминтерн». Большая часть мусора состоит из пластиковых и бумажных отходов, разбросанных в труднодоступных местах среди кустарников. Поэтому ликвидация проводится работниками вручную. На полигон уже вывезли около 900 кг мусора, работы продолжаются.

Ранее "КП" писала, что 41 межквартальный проезд отремонтируют в Смоленске. Активный ремонт дорог начался на нескольких улицах города.