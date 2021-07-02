Тела мужчины и женщины нашли в квартире на улице Николаева в Смоленске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тела 24-летней женщины и 25-летнего мужчины нашли в одной из квартир на улице Николаева 1 июля. По данным СУ СК РФ по Смоленской области, с молодой парой проживал 4-летний ребёнок. Погибшими оказались мать мальчика и её сожитель, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Ребёнок находится под присмотром медиков, решается вопрос о передаче его родственникам.

По информации региональных СМИ, о трагедии стало известно от соседей, которые несколько дней слушали плач ребенка из квартиры, а потом вызвали полицейских.

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