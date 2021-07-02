Смоленский регион представлен в 9 номинациях конкурса "Сокровища России". Фото: пресс-центр национального парка "Смоленское поозерье".

Журнал National Geographic Traveler начал онлайн-голосование «Сокровища России», посвященное туристическим возможностям страны. В конкурсе участвует и наш регион:

Национальный парк «Смоленское поозерье» представляет область в номинации «Природный объект»;

«В царстве бурого медведя» – номинация «Туристическая тропа»;

Смоленской экскурсионный маршрут – «Романтика дворянских поместий земли»;

Сплавы-экскурсии по Днепру в Смоленске на «диванном флоте» – номинация «Речной и морской круиз»;

Историко-архитектурный комплекс «Теремок» – «Культурно-исторический объект»;

«ШТАБ». Креативное пространство в Смоленске – «Общественное пространство»;

Щучьи котлеты по-демидовски – «Национальная кухня»;

Вяземская стёка – «Народный промысел»;

Фестиваль исторической реконструкции "Гнездово" – представит область в номинации «Традиционный праздник, событие или фестиваль».

Голосование продлится до 10 октября 2021 года, проголосовать можно по ссылке: https://russia.nat-geo.ru/nominations/

Ранее "КП" писала, что пять районов Смоленской области смогут реализовать свои соцзначимые проекты. Об этом стало известно во время форума «Муниципальная инициатива». Пять из 17 муниципальных образований региона получат финансирование.