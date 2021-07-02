В Смоленскэнерго прошли учения по аварийно-восстановительным работам

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

В филиале Смоленскэнерго прошли учения по ликвидации нарушений электроснабжения в электросетевом комплексе компании. В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие дежурного персонала диспетчерской службы центра управления сетями, службы линий электропередач и района электрических сетей при проведении аварийно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба.

По легенде учения в результате прохождение грозового фронта с сильным дождем и с порывами ветра до 20 м/с произошло аварийное отключение линии 35 кВ с обесточением подстанций 35кВ в Вяземском и Темкинском районе. Причинами отключений послужило падение деревьев, что привело к обрыву проводов и повреждению опоры линии электропередач 35 кВ. Без электроснабжения условно оказались потребители нескольких районов области.

В ходе тренировки особое внимание уделялось оперативности выполнения работ и точности передачи информации. Исходя из количества «обесточенных» потребителей и объемов «отключенного» электрооборудования, была проведена мобилизация сил и средств. Организован аварийный обход линий с определением места повреждения, выведено в ремонт оборудование, бригады оперативно приступили к устранению повреждений. В программные комплексы была внесена полная информация об адресах и масштабах отключения, планируемом времени устранения аварий. Бригада службы линий электропередач произвела вывоз новой опоры из аварийного запаса к месту повреждения, провела работы по ее замене и ремонту оборванных проводов в установленные сроки. После выполнения аварийно-восстановительных работ электроснабжение потребителей в Вяземском и Темкинском районе восстановлено.

Совместные аварийно-восстановительные учения завершились успешным выполнением задач. Действия участников учений получили положительную оценку.

«Такие учения хорошая практика для наших сотрудников. Именно в ходе учений совершенствуется работа персонала, что позволяет нам отработать современные алгоритмы взаимодействия различных подразделений», - отметил и.о. заместителя генерального директора-директор филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин.

СПРАВКА

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

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