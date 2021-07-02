«Смоленскэнерго» объявил об открытом аукционе по продаже имущества

Фото: «МРСК Центра» - Тверьэнерго.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО «МРСК Центра», сообщает пресс-служба филиала.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытые по форме подачи предложения. Аукцион проводится в неэлектронной форме. Дата проведения аукциона 16.07.2021 в 14-00 по адресу г. Смоленск, ул. Попова, д.7, актовый зал Смоленского РЭС.

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Подробную информацию об условиях участия в аукционе, реквизитах и сроках перечисления задатка, и осмотре имущества можно узнать по телефону +79101115412, (4812) 429452, Голубев Николай Анатольевич, e-mail: Golubev.NA@mrsk-1.ru рабочие дни с 8.00-17.00.

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