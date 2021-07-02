Дополнительные меры по борьбе с COVID-19 ввели в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, смолян ожидает ряд нововведений. В частности, теперь в помещения центров занятости населения Смоленской области можно попасть только по предварительной записи.

Кроме того, всё ещё будет ограничен допуск посетителей к постоянно находящимся в организациях с круглосуточным пребыванием.

Представителям власти региона и других госорганов, а также местным организациям и смоленским индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить оперативное выполнение требований постановления об обязательной вакцинации отдельных групп граждан. Тех, кто не прошёл полный курс профилактической прививки, рекомендуется отправить на дистанционную работу. Дополнительные меры нацелены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее "КП" писала, что заболеваемость в регионе продолжает расти. Также с увеличением потока обращений для записи на прививку, в Смоленске открыли 4 дополнительных пункта вакцинации.