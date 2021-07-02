Память двух Почётных граждан города увековечат в Смоленске. Фото: Смоленский городской Совет.

На фасадах домов Юрия Васильевича Пашкова и Владимира Николаевича Прохорова появятся мемориальные доски с надписями. Такие решения приняты на очередной сессии горсовета 2 июля.

Лауреат многочисленных литературных премий, член Союза писателей России Юрий Васильевич Пашков более сорока лет жил в доме по улице Кирова, 27а, смоленский политик Владимир Николаевич Прохоров с 1988 по 2002 год – в доме 21 по улице 3-я линия Красноармейской Слободы.

- Сохранение памяти о выдающихся людях, которые жили в нашем городе – это особенно важно. И важно это не только для смолян, но и для туристов. Подобные инициативы повышают осведомленность, популяризируют историю нашего города и позволяют больше узнать о жизненном пути известных земляков, - отметила председатель горсовета Виктория Макарова.