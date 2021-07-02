Доходы Смоленска скорректированы на 416 миллионов рублей. Фото: Смоленский городской Совет.

На очередной сессии, состоявшейся 2 июля, депутаты поддержали предложение внести изменения в бюджет города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Фракция «ЕР» назвала эту поправку важной.

- Мы поддержали внесение изменений в бюджет города. Собственные доходы Смоленска вырастут на 67 миллионов рублей, а также город получит весомую поддержку региона – практически 350 миллионов рублей безвозмездных поступлений из областного бюджета, которые существенно позволят повысить качество жизни смолян, - подчеркнул председатель планово-бюджетной комиссии горсовета, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Павел Самусенков.

В частности, на 332,3 млн рублей будет увеличено финансирование на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Дополнительные средства направят на решение острых социальных вопросов. Например, в средней школе №1 города Смоленска будет подготовлен кабинет для обучения детей с расстройствами аутистического спектра: планируется приобретение специальной мебели, учебного и компьютерного оборудования, чтобы обеспечить качественное образование учащихся с РАС. На эти цели в бюджете предусмотрели 1,4 млн рублей.

- Аналогичные классы для детей с расстройствами аутистического спектра уже функционируют в школах №10, №11, №16, №39. За счёт субсидии из областного бюджета появится ещё один учебный кабинет в одной из старейших школ Смоленска по улице Соболева, - отметила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Как сообщила ранее депутатам начальник финансово-казначейского управления Администрации города Елена Ландарская, собственные доходы Смоленска возрастут на 67 миллионов рублей после перехода на упрощенную систему налогообложения плательщиков, за счёт роста доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также в связи с увеличением количества обращений на приобретение в собственность земельных участков под производственные, коммунальные, торгово-бытовые объекты.

Также 2 июля депутаты рассмотрели на сессии отчёт об исполнении бюджета города Смоленска за 2020 год. С основными его положениями можно ознакомиться здесь.

- Вопрос рассматривался не только на заседаниях шести постоянных комиссий Смоленского городского Совета, но и был вынесен на публичные слушания, где присутствовали смоляне, активные жители нашего города, представители организаций и учреждений. Мы чётко видим, что в 2020 году были исполнены и сохранены все социальные гарантии, большое внимание уделялось социальному направлению, - подчеркнула спикер горсовета Виктория Макарова.