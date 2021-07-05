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Общество5 июля 2021 8:11

5 июля в Смоленске пройдут «сплошные проверки» транспорта

Особое внимание будет уделяться наличию признаков опьянения.
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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5 июля в Смоленске пройдут «сплошные проверки» транспорта.

5 июля в Смоленске пройдут «сплошные проверки» транспорта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 июля в Смоленске на улице Соболева в районе дома № 30 с 08.00 до 10.00 пройдут «сплошные проверки» в сфере безопасности дорожного движения, сообщает ГИБДД России по Смоленской области.

Дорожные полицейские на этом участке дороги будет останавливать все транспортные средства, при этом оценивая состояние каждого водителя.

Особое внимание будет уделяться наличию признаков опьянения.

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