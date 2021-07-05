В Смоленске за первое полугодие 2021 года устроили 36 детей-сирот. Фото: pixabay.com

За шесть месяцев этого года специалисты Управления опеки и попечительства администрации Смоленска передали 22 детей под под опеку/попечительство, 2 ребенка - на дальнейшее воспитание родителям, а 12 детей были определены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дополнительно за 1-е полугодие 2021 года из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории города Смоленска, передано 19 детей:

На 1 июля 2021 на учете в Управлении состоит 589 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

За этот период специалисты провели 567 обследований жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних.

Напомним, смолянин отказывался выплачивать моральный ущерб сбившей девушке.