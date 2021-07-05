В Духовщинском районе 14-летний водитель опрокинулся на мотоцикле.
Фото: pixabay.com
4 июля в 15.50 на 8-м километре автодороги «Духовщина-Шиловичи-Троицкое» Духовщинского района произошла авария, сообщает ГИБДД России по Смоленской области.
14-летний водитель мотоцикла Motoland Forester не справился с управлением и опрокинулся.
В результате ДТП подросток получил травмы.
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Motoland Forester
Motoland Forester