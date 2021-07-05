Досуговское шоссе в Смоленске требует капитального ремонта в 200 млн

Сейчас лишь проводится поддерживающий и ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. Фото: администрация Смоленска.

Досуговское шоссе в Смоленске является предметом многочисленных жалоб местных жителей. Поэтому глава региона побывал на объекте, после чего принял решение провести более детальное обсуждение проблемы, сообщает администрация города.

Глава города Андрей Борисов отметил, что Досуговское шоссе требует капитального ремонта. На ремонтные работы с обустройством тротуаров и освещения потребуется порядка 200 миллионов рублей.

Сейчас лишь проводится поддерживающий и ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. Однако, эти меры являются временными и не позволяют привести шоссе в нормальное состояние.

«С точки зрения обеспечения интересов жителей города и области, которые пользуются данным шоссе, нужно заняться вопросом передачи его в город с обеспечительными мерами в виде дополнительных средств, которые поступят из дорожного фонда субъекта в дорожный фонд муниципалитета», – подытожил тему Алексей Островский.

Губернатор поручил своим подчиненным изучить данный вопрос и оказать городу соответствующую помощь.

Ранее в Духовщинском районе 14-летний водитель опрокинулся на мотоцикле.