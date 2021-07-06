Смоленские полицейские пресекли контрабанду сигарет на миллион рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники ГИБДД в Рославльском районе на 2-м километре автодороги «Рославль – Ельня – Дорогобуж - Сафоново» остановили машину под управлением ранее судимого местного жителя 1982 года рождения.

В ходе проверки документов дорожные полицейские заметили, что мужчина перевозит в салоне коробки, в которых была немаркированная табачная продукция.

На место происшествия была вызвали следственно-оперативную группу. Груз и автомашина изъяты.

Оказалось, что водитель перевозил около 8 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 1 миллиона рублей. Он пояснил, что приобрел, чтобы далее продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка продукции без маркировки». Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее предприниматель оштрафован на 3 млн за взятку смоленскому таможеннику.