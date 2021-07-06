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Общество6 июля 2021 8:24

В Смоленске ремонт улицы Студенческой подходит к завершению

На объекте остается уложить верхний слой асфальта.
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ремонт улицы Студенческой подходит к завершению. Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске ремонт улицы Студенческой подходит к завершению. Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске ремонт улицы Студенческой выходит на финишную прямую, сообщает городская администрация.

Здесь уже обновили тротуары, укатали первый слой асфальтобетонного покрытия, заменили старые водопроводные люки.

Также отремонтировали ливневку, увеличив ее диаметр. Это позволит повысить пропускную способность водостока.

Для завершения основных работ на объекте останется уложить верхний слой асфальта.

Напомним, Досуговское шоссе в Смоленске требует капитального ремонта в 200 млн.