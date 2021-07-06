Погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась в два раза в июне. Фото: Пресс-служба РЖД России

По оперативной информации, в январе – июне 2021 года погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 78 тыс. тонн, что выше аналогичного уровня прошлого года на 20,8%.

Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки черных металлов. Только в июне погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась в два раза и составила 15,1 тыс. тонн (в июне 2020 года – 7,6 тыс. тонн). Положительная динамика объёмов погрузки обусловлена адресной работой с грузоотправителями.

Кроме того, за первое полугодие 2021 года погружено:

- лесных грузов – 45,6 тыс. тонн (рост в 2,5 раза);

- метизов – 19,3 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

- химических и минеральных удобрений – 960,6 тыс. тонн (рост в 1,1 раза).