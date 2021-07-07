В Смоленске начался ремонты улицы Исаковского. Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Исаковского в Смоленске строительные бригады полноценно заменяют асфальтовое покрытие в месте большого скопления выбоин, сообщает городская администрация.

Такой ямочный ремонт считается одним из наиболее эффективных способов ремонта дорожного полотна. Размеры карт практически не ограничиваются.

На улице Исаковского есть много дефектов покрытия, поэтому удобно нарезать большие карты вместо множества мелких. Таким образом, не только ускоряется выполнение ремонта, но и получается более ровная поверхность.

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