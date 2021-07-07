Смоленские таможенники задержали 15 тонн овощей из списка эмбарго. Фото: Смоленская таможня.

Смоленские таможенники в Кардымовском районе Смоленской области на автодороге М1 остановили грузовик, принадлежащий российскому перевозчику.

В ходе осмотра грузового отсека автомобиля таможенники нашли свеклу листовую и салат руккола в пластиковых ящиках, общей массой порядка 15 тонн.

Согласно маркировке на таре страной происхождения салата является Польша, а свеклы листовой - Болгария. Документы на груз водитель не представил.

«Поскольку документы на товар отсутствуют и, возможно, товар является санкционным, автомобиль с грузом задержаны для дополнительной проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством», - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Смоленской таможни Андрей Молоков.

Напомним, после ареста машины смоленский предприниматель выплатил долг в 5 млн.